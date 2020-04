Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti, la Brasov, ca la Spitalul Judetean de la Deva s-ar putea numi un management militar, existand o discutie in acest sens, in contextul demisiilor din partea managerului si directorului medical de la aceasta unitate spitaliceasca, transmite agerpres.ro.…

- Ministrul sanatatii din Marea Britanie, Matt Hancock, a anuntat vineri pe Twitter ca a fost la randul sau testat pozitiv cu coronavirus si ca s-a autoizolat acasa, avand simptome usoare, relateaza Reuters. “Am fost sfatuit de medici sa ma testez pentru coronavirus. Rezultatul este pozitiv”, a scris…

- Nelu Tataru, secretarul de stat propus ministru al Sanatații in locul lui Victor Costache, este medic chirurg și a fost managerul Spitalului din Huși, unde a profesat, pana anul trecut. Tataru a fost senator, incepand din 2012, și președintele organizației PNL Vaslui. Conform presei locale din Vaslui,…

- Premierul Ludovic Orban il propune pe Nelu Tataru ministru al Sanatații, in locul lui Victor Costache. “Regret demisia domnului ministru, dar pe de alta parte, o ințeleg”, a declarat prim-ministrul, referitor la demisia lui Costache. El a mai spus ca in cele cinci luni in care a facut parte din Guvern,…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, miercuri, in cadrul emisiunii Esențial, de la Antena 3, ca managerul Spitalului din Suceava a fost suspendat din funcție. Nelu Tataru a precizat ca, in urma controlului pe care l-a derulat, in ultimele doua zile, la Suceava, a decis…

- Hackeri de elita au incercat sa acceseze reteaua informatica a Organizatiei Mondiale a Sanatatii, la inceputul lunii martie, pe fondul unei cresteri de peste doua ori a atacurilor cibernetice de la declansarea epidemiei de coronavirus, au declarat surse apropiate situatiei, citate de Reuters, relateaza…

- UPDATE ORA 15.45: Spitalul Județean din Suceava a fost inchis, va fi dezinfectat in 48 de ore și transformat in spital pentru COVID-19. Vor fi aduși medici de la alte spitale și din alte județe”, a Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Spitalul Județean din Suceava a fost inchis,…

- Ioana Theodoru La mai bine de 7 ore de la momentul la care ii respira in ceafa “contactului asimptomatic” Ludovic Orban – pe care l-a insoțit la conferința de presa in care anunța ca se izoleaza, și el, și miniștrii, dupa ce au intrat in contact cu senatorul Vergil Chițac, depistat cu noul tip de The…