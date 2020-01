Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a decis sa suplimenteze stocul de vaccin antigripal cu inca 35.000 de doze. Vor fi vaccinate persoanele cu risc ridicat de imbolnavire potrivit unui comunicat transmis, sambata, de catre Ministerul Sanatatii. Pana la data de 19 ianuarie, un numar de 1.447.831 de…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a solicitat specialistilor in sanatate publica un plan de actiune suplimentar pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor prin gripa, precum si pregatirea unui set de masuri pentru interventia in cazul aparitiei imbolnavirilor cauzate de noul coronavirus. Potrivit…

- Georgeta Bumbac, fina baronului PSD de Constanța Felix Stroe și membra, potrivit propriei declarații de avere, in consiliile de administrație a 3 companii de stat (CNAIR, Aeroporturi București și Administrația Canalelor Navigabile), este menținuta de Victor Costache ca om-cheie in echipa sa, in funcția…

- Ministerul Sanatatii a efectuat un control la Clinica de Neuropsihiatrie de la Plataresti, judetul Calarasi, dupa ce in mass media au aparut imagini cu mancarea servita pacientilor, compusa in principal din resturi alimentare.

- Mircea Beuran, șeful secției chirurgie, va fi demis din funcție in perioada urmatoare, dupa ce o pacienta a luat foc pe masa de operație și ulterior a decedat. De asemenea, Direcția de Sanatate Publica a dat mai multe amenzi administrative, in valoare de 200.000 de lei. Mircea Beuran va putea profesa…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, anunta ca are toleranta zero fata de luarea de mita de catre angajatii din sistem si asteapta un punct de vedere din partea juristilor, pentru a vedea daca se pot introduceri prevederi care sa duca direct la desfacerea contractului de munca. Victor Costache spune…

- Ministerul Sanatații anunța ca, dupa deratizarea de la Timișoara, marți dimineața erau internați 12 adulți și 16 copii, toți in stare buna, cu o evoluție favorabila. Rezultatele probelor de apa analizate arata ca, din punct de vedere fizico-chimic, apa este potabila in primul bloc evacuat, anunța…

- Contractul colectiv de munca la nivel de sector bugetar Sanatate pentru perioada 2019-2021 a fost semnat sambata seara la Ministerul Sanatatii, anunta sindicatele de profil pe propriile pagini de Facebook."Astazi, 2 noiembrie 2019, la sediul Ministerului Sanatatii s-a semnat Contractul colectiv…