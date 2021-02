Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat, la Parlament, in ce stadiu sunt rapoartele in cazul incendiilor de la Piatra Neamt si de la Institutul "Matei Bals", Voiculescu a raspuns ca sunt mai multe astfel de documente: de la IGSU si din interiorul Ministerului Sanatatii, pornite de la Inspectia Sanitara de Stat si cu rezultate si…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, afirma, intrebat despre neregulile care apar in rapoartele facute in urma incendiilor de la Piatra Neamt si Institutul "Matei Bals", ca "sunt multe". "Vorbim despre spatiu insuficient, vorbim despre numarul de paturi, vorbim despre cladiri vechi, vorbim despre…

- Ajutor umanitar pentru Republica Moldova Florin Cîtu. Foto. gov.ro Membrii Cabinetului condus de premierul Florin Cîtu s-au reunit într-o sedinta online, pentru a adopta un proiect de hotarâre prin care se acorda un ajutor umanitar Republicii Moldova. Ajutorul…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, joi, ca noua modalitate de raportare a cazurilor de infectie cu COVID-19 va fi o solutie corecta, informeaza Agerpres . Raed Arafat crede ca noua modalitate de calcul, care va include și focarele, nu va avea un impact foarte…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat ca trei spitale au semnat contracte cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene in vederea imbunatatirii sigurantei pacientilor si a personalului medical. Este vorba despre: Spitalului Clinic de Urgenta ‘Sf. Ioan’ din Bucuresti, Spitalul Clinic…

- Luni incepe școala pentru clasele I-IV, cele de-a VIII-a și a XII-a, iar autoritațile locale au actualizat scenariile dupa care vor funcționa școlile. Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a transmis un mesaj pentru parinți, elevi și conducerile școlilor: Luni, 8 februarie, incepe școala și semestrul…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat, vineri, in cadrul unei conferințe de presa ca parinții trebuie sa-și dea acordul pentru testarea elevilor in cazul in care aceasta este suspect de infecția cu noul coronavirus. Formularul va fi publicat pe site-ul ministerului educației și sanatații.…

- Vlad Voiculescu a prezentat primele masuri luate la nivelul Ministerului Sanatații, ca urmare a incendiului de la Institutul Matei Balș din București. Intrebat despre o eventuala demisie din fruntea ministerului, Voiculescu a raspuns ca ”demisiile și concedierile trebuie sa aiba legatura directa cu…