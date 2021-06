Ministrul Sănătății Ioana Mihăilă a venit la Iași! Toți managerii de spitale vor participa la o ședință de lucru Ministrul a dezbatut mai multe probleme de interes cum ar fi activitatea Antibiotice Iași cat și sprijinirea medicilor de familie sa faca vaccinul COVID in cabinete. In incinta Centrului de vaccinare a+, dnei ministru i-au fost prezentate dotarile Centrului, saloanele de vaccinare și post-vaccinare, camerele de depozitare a dozelor de vaccin, facilitați care asigura administrarea serului anti-covid, in condiții de siguranța pentru toate persoanele vaccinate. In continuare, dna ministru a vizitat una dintre cele mai noi și moderne capacitați de fabricație a produselor topice, aflata in etapa finala… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis participa, luni si marti, la reuniunea extraordinara a Consiliului European, la Bruxelles, context in care va pleda pentru implementarea rapida si unitara a certificatelor verzi digitale la nivel european, reiterand ideea ca acestea sa nu afecteze

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat, marti, o sedinta de lucru cu prim-ministrul Florin Citu si membri ai Guvernului pe tema campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, a anuntat Administratia Prezidentiala.

- Caravana A+ 1 of 5 Compania Antibiotice, in parteneriat cu Direcția de Sanatate Publica Iași și Instituția Prefectului Județului Iași, organizeaza incepand cu 16 mai, Caravana a+, un centru mobil de vaccinare anti-Covid, ce se va deplasa in localitați din mediul rural ce inregistreaza o rata scazuta…

- Primaria Aiud a anuțat ca ieri, 6 mai 2021, un numar de 276 de persoane din Aiud s-au imunizat anti COVID-19, ceea ce reprezinta un record de la inceputul Campaniei de vaccinare. De asemenea reprezentanții instituției au anunțat ca toate persoanele din Aiud care doresc sa se vaccineze o pot face fara…

- Proiectul prevede ca se aproba utilizarea, pana pe 12 septembrie, a partii corespunzatoare a 240 de locuri de parcare, in vederea organizarii centrului de vaccinare de catre Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti. Centrul ce va fi infiintat va avea patru puncte de vaccinare.Potrivit…

- Zeci de mass-media independente ungare au dat publicitatii miercuri o scrisoare deschisa adresata guvernului condus de premierul Viktor Orban in care cer sa se puna capat restrictiilor asupra relatarilor despre sistemul de sanatate in timpul pandemiei de COVID-19, informeaza Reuters. Guvernul ungar…

- Consiliul Judetean Dambovita i-a convocat pe managerii de spitale din judet pentru a identifica solutii pentru numarul tot mai mare de pacienti Covid. In prezent, in Targoviste functioneaza un numar de 3 sectii Covid-19.

- Sute de dejeni au luat cu asalt platforma de programare pentru vaccinare anti-COVID și s-au inscris pe listele de așteptare. Deși incepand cu ora 9 platforma nu a funcționat zeci de minute , de indata ce și-a revenit, dupa ora 10, numeroși dejeni au reușit sa iși treaca numele pe listele de așteptare.…