Ministrul Sănătății: „În România avem multe bacterii multirezistente, suntem pe primul loc în Europa la trei dintre ele” „Se raporteaza 1,3 la suta din totalul cazurilor internate in spital sunt raportate ca fiind infectii, fata de o medie europeana de 7 la suta. Este o problema foarte serioasa, este o problema de mentalitate, este o problema de organizare sanitara in sensul ca ani de zile managerii de spitale, medicii care raportau aceste infectii erau imediat blamati si se incerca sanctionarea lor, intr-un fel sau altul. Este in primul rand un blam din partea opiniei publice. Ganditi-va la nenumaratele articole care au aparut in presa. De curand a fost acea situatie cand s-au inregistrat astfel de cazuri la Targu… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

