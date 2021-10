Ministrul Sănătății explică recordul de infectați: Statistica e reparată Ministrul Sanatații, Ala Nemerenco, vine cu explicații dupa ce ieri, 13 octombrie, au fost anunțate 2.052 de cazuri de coronavirus. Potrivit lui Nemerenco, in statistica de ieri au fost incluse o parte din cazurile detectate luni, dar care nu au fost raportate, transmite Știri.md. "O mica explicație pentru toți care au comentat numarul excesiv de cazuri COVID-19 raportate miercuri. Luni au fost raportate doar 2.192 de teste și doar 535 cazuri de infectare. Miercuri - 11.372 teste și 2.052 cazuri COVID. In statistica de ieri sunt incluse o parte din testele realizate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

