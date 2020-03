Stiri pe aceeasi tema

- Oficialul a precizat, într-o interventie telefonica la Antena 3, ca cele doua doctorite sunt internate la Sectia de terapie intensiva a Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "C.C. Iliescu". "Sunt pe ventilatie mecanica, au prognostic rezervat în…

- Oficialul a precizat, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca cele doua doctorite sunt internate la Sectia de terapie intensiva a Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "C.C. Iliescu". "Sunt pe ventilatie mecanica, au prognostic rezervat in acest moment, dar colegii lor si colegii…

- In Romania, 184 de cadre medicale au fost depistate pozitiv la testele pentru noul coronavirus, cel mai mare focar aflandu-se la Suceava, unde 90 de cadre medicale sunt izolate. Pe locul doi se afla Bucureștiul, cu 62 de cazuri, potrivit ministrului Sanatații, Nelu Tataru. De asemenea, doua cadre medicale…

- 1. Pentru un cadru medical din cadrul Institutului Regional de Oncologie informatiile sunt deja publice, 2. Un al doilea cadru medical este angajat al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Maria Iasi care, venind dintr-o deplasare in strainatate, s-a izolat la domiciliu. In urma aparitiei…

- Trei cadre medicale din Galați sunt infectate cu noul coronavirus Purtatorul de cuvânt al DSP Galați, Liliana Iordachescu, a confirmat miercuri, 25 martie, pentru Radio România Actualitați, faptul ca trei cadre medicale, angajate la spitalele Județean, de Pediatrie și de Boli Infecțioase…

- In județul Buzau, pana la aceasta data au fost confirmate 9 cazuri de infecție cu noul coronavirus, 7 dintre ele fiind depistate numai in acest weekend și in primele doua zile ale acestei saptamani. Raspandirea comunitara a noului coronavirus impune noi restricții pe teritoriul Romaniei. Președintele…

- Un numar de 103 cadre medicale din tara sunt diagnosticate cu COVID-19, informeaza marti Ministerul Sanatatii. Este vorba despre 43 de medici (27 din Suceava), 45 de asistenti medicali (30 din Suceava), 14 infirmieri (13 din Suceava) si un ingrijitor. ‘Conform datelor raportate catre Institutul National…

- Romania: Patru noi cazuri de imbolnavire cu noul #coronavirus Patru noi cazuri de îmbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate, în aceasta seara, la noi în tara; numarul total al bolnavilor a ajuns la 29. Cei mai noi pacienti sunt: un barbat de 57 ani, întors…