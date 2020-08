Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 27 iul – Sputnik. Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale a anunțat ca astazi in Republica Moldova au fost confirmate 120 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, inclusiv cinci in Transnistria. Un caz este de import (Norvegia). Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus…

- CHIȘINAU, 11 iul - Sputnik. Alte 284 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus au fost inregistrate astazi in REpublica Moldova, informeaza Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. Dintre aceastea, 12 in regiunea transnistreana. Din numarul total de infectari raportate astazi, doua…

- CHIȘINAU, 10 iul - Sputnik. Astazi s-au inregistrat 258 de cazuri noi de COVID-19, dupa ce au fost procesate 1819 teste. Toate sunt cu transmitere locala, nu exista niciun caz de import. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii MoldovaStarea de urgența…

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 in Republica Moldova a ajuns la 18.924. Astazi, 10 iulie, au fost confirmate alte 258 de cazuri noi, dupa 1.254 de teste efectuate, potrivit Adevarul.Totodata, 11 pacienti au murit in ultimele 24 de ore.De asemenea, au fost raportate 635 de decese cauzate de…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) anunța astazi 227 de cazuri noi de infecție cu noul coronavirus și alte patru decese. Astfel, bilanțul persoanelor infectate ajunge la 17 672, iar numarul total de decese ajunge la 580.

- Numarul persoanelor din Republica Moldova infectate cu COVID-19 a ajuns la 12.732, dupa ce a fost confirmat un nou record negativ de cazuri de infectare cu COVID-19.478 de cazuri noi de coronavirus au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Republica Moldova, in urma procesarii a 1.943 de probe,…

- CHIȘINAU, 13 iun - Sputnik. Alte 366 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 10 in regiunea transnistreana. © Sputnik / Anatolii Kiriak. Coronavirus in Moldova: Crește numarul persoanelor vindecate Informația a fost prezentata de Ministerul…

- CHIȘINAU, 5 iun. - Sputnik. De la inceputul pandemiei de COVID-19, in țara noatra, 1 713 angajați din sistemul medical s-au infectat cu COVID-19. Este vorba despre 427 de medici, 766 de asistenți medicali, 357 de infermieri și 163 de angajați auxiliari. In prezent, 4 lucratori medicali din 100 sunt…