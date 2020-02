Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul total al deceselor provocate de coronavirusul din Wuhan a ajuns la cel puțin 813, dupa ce oficialii din provincia Hubei au anunțat ca inca 81 de oameni au murit in ultimele 24 de ore, relateaza CNN . Acestora li se adauga inca opt morți inregistrați in celelalte provincii. Numarul deceselor…

- Doua cazuri de infectare cu virusul din China au fost depistate in Franta, a anuntat vineri seara ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, conform cotidianului Le Figaro. Un caz a fost confirmat in Paris, iar altul in Bordeaux. „Pacientul din Bordeaux are 48 de ani, a revenit din China, a trecut…

- Doua cazuri de îmbolnavire cu coronavirus au fost confirmate în Franta, unul la Paris si un altul la Bordeaux. Ministrul francez al Sanatatii Agnès Buzyn a confirmat cele doua cazuri. Pacientul din Bordeaux are 48 de ani, s-a întrors…

- Singapore a confirmat joi primul caz de coronovirus. La fel, au fost inregistrate primele cazuri și in Vietnam și Arabia Saudita. Pana joi, trei orașe din China, Ezhou, Huanggang și Wuhan, unde a izbucnit focarul, au intrat in carantina. Noul coronavirus a infectat deja peste 600 de oameni și a ucis…

- ''Este foarte, foarte greu de discutat cu Europa. Ei profita de multi ani de pe urma tarii noastre (...) Daca nu ajungem la un rezultat (privind negocierile comerciale), voi lua masuri, iar acestea vor fi taxe foarte ridicate pe automobilele lor si alte produse'', a spus Trump intr-un interviu acordat…

- Centrul american pentru Controlul si Prevenirea Epidemiilor a confirmat in statul american Washington un prim caz de coronavirus provenind din China. Un rezident al comitatului Snohomish, care s-a intors din China pe 15 ianuarie, a fost diagnosticat cu coronavirusul Wuhan, potrivit CDC, confirmand astfel…

- Peste 60 de cazuri au fost confirmate ale noului coronavirus, insa experții din Marea Britanie estimeaza aproximativ 1.700. Singapore și Hong Kong au verificat pasagerii aerieni de la Wuhan, iar autoritațile americane au anunțat masuri similare pe trei mari aeroporturi din San Francisco, Los Angeles…

- Numarul persoanelor deja infectate de virusul misterios care a aparut în China este mult mai mare decât sugereaza cifrele oficiale, au spus oamenii de știința pentru BBC.Au existat 41 de cazuri ale noului virus, confirmate de laborator, însa experții din Marea Britanie estimeaza…