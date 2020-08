Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat sambata ca a identificat nereguli in statiunile de pe litoral, atragand atentia ca activitatile nu sunt adecvate la situatia epidemica si ca actualul sezon estival nu este unul obisnuit. 'De pe 15 mai, odata cu iesirea din starea de urgenta, noi am monitorizat…

- PRUDENTA… Ministrul Sanatatii a declarat ca, in masura in care nu se respecta regulile, pot fi mai mult de 2.800 de cazuri de coronavirus pe zi in luna septembrie, asa cum prognozeaza Institutul National de Sanatate Publica. „Pandemia nu se transeaza in spital”, a subliniat Nelu Tataru. Acesta a mai…

- "Cei cu minciunile si fake news nu se opresc! In continuare se incearca prin orice metoda posibila sa raspandeasca minciuni care sa faca oamenii sa refuze sa respecte sfaturile, recomandarile si regulile care se refera la prevenirea raspandirii virusului SARS-COV 2. Mai jos aveti inca un exemplu…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, joi, la Sibiu, ca daca romanii vor respecta regulile de protecție sanitara, atunci se va putea vorbi peste doua-trei saptamani de o aplatizare și de o scadere a numarului de cazuri.„Sunt doua saptamani grele in care vom avea o creștere a numarului…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a atras atenția ca Directiile de Sanatate Publica nu mai au suficient personal care sa se ocupe de numarul mare de cazuri de coronavirus din ultima vreme. O solutie ar reprezenta-o, adauga ministrul, detasarea medicilor scolari catre DSP-uri, pentru a efectua anchetele...

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, vorbeste de un test de maturitate in urmatoarea perioada, avertizand ca s-a dublat rata de transmitere a coronavirusului. "Se poate muri la 30 și ceva de ani fara a avea alte comorbiditați", afirma Tataru.”Suntem intr-un moment in care gestionam viitorul acestei…

- Virgil Musta, medicul coordonator al Spitalului Covid din Timișoara, atrage atenția in continuare asupra pericolelor coronavirusului: amenințarea este cat se poate de reala. „Nu calatoriți in zone roșii cu multe imbolnaviri, evitați zonele aglomerate”, transmite medicul, potrivit Mediafax.„Chiar…

- Ministrul Sanatații din Germania, Jens Spahn, a afirmat, miercuri, ca noul coronavirus constituie in continuare un risc, in contextul in care landul Renania de Nord – Westfalia din vestul Germaniei a...