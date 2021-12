Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca valul 5 deja se face resimțit in Romania, exista posibilitatea ca școlile sa se inchida din nou in urmatoarea perioada. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila , se declara un susținator al menținerii școlilor deschise, dar spune ca urmeaza discuții pentru „decizii echilibrate”. Intrebat, joi,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, joi, ca susține menținerea școlilor deschise, in special pe perioade cat mai lungi posibil, avand in vedere ca efectele „inchiderii pe durate lungi, și din pacate am trait acest scenariu in Romania, s-ar putea sa se faca resimțite timp de ani de zile”.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat joi, referitor la valul 5 al pandemiei de Covid-19, ca el este un susținator al școlilor deschise, insa eventuale noi masuri vor fi discutate la momentul potrivit și vor fi luate decizii ”echilibrate”. ”O sa discutam cu toți colegii pentru a lua decizii…

- Rafila: Certificatul Covid trebuie introdus inainte sa avem un varf al valului 5 Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, s-a aratat nemulțumit, miercuri, de faptul ca Romania nu a adoptat inca, in Parlament, Legea privind introducerea certificatului electronic Covid-19. El a precizxat ca, prin adoptarea…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca in prezent nu exista un standard care sa arate de la ce limita a anticorpilor o persoana care a trecut prin infectia COVID-19 este protejata de reinfectare, el subliniind ca la nivelul Uniunii Europene se lucreaza la determinarea unei astfel de referinte…

- Carantina de noapte pentru persoanele nevaccinate va fi eliminata, iar masca va fi obligatorie in aer liber doar in locurile aglomerate. Totodata, petrecerile in localuri vor fi permise pana dimineața, potrivit noilor masuri de relaxare pentru sarbatori care intra in vigoare chiar de maine. Ministrul…

- Carantina de noapte pentru persoanele nevaccinate va fi eliminata, iar masca va fi obligatorie in aer liber doar in locurile aglomerate. Totodata, petrecerile in localuri vor fi permise pana dimineața, potrivit noilor masuri de relaxare pentru sarbatori care intra in vigoare chiar de maine. Ministrul…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat, miercuri, la finalul ședinței in care Guvernul a aprobat noile masuri de relaxare inaintea sarbatorilor de iarna, ca cel mai important mesaj al acestor zile este ca atat populația, cat și operatorii economici trebuie sa intre in parteneriat cu autoritațile:…