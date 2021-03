Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii precizeaza ca sustine ferm purtarea mastii in timpul activitatilor sportive care se desfasoara in interior. Activitatile sportive in aer liber se pot desfasura fara purtarea mastii, cu respectarea distantei fizice recomandate intre elevi. ”Ministerul Sanatatii sustine ferm…

- Dupa ce ministrul educației, Sorin Campeanu, a declarat ca a primit o adresa de la Ministerul Sanatații in care se susține ca elevii trebuie sa poarte masca la orele de sport in sala, instituția condusa de Vlad Voiculescu a venit cu precizari. Astfel, Ministerul Sanatatii a informat ca „sustine ferm…

- Ministrul Educației dorește ca elevii sa renunțe la masca de protecție în timpul orelor de sport. Sorin Cîmpeanu spune ca susține acesta opțiune, având ca model mai multe țari europene care au implementat aceasta decizie. …

- Masca, obligatorie și la orele de sport! Ce spune ministrul Educației. Elevii vor fi obligati sa poarte masti de protectie la orele de sport. Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, sustine ca aceasta conditie a fost impusa de specialistii din domeniul sanatatii, pentru a preveni astfel raspandirea virusului.…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a precizat vineri ca vor exista teste rapide in școli, dar pentru testarea copiilor va fi nevoie de acordul parinților. Anunțul a fost facut intr-o conferința de presa comuna cu ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, legata de redeschiderea școlilor cu prezența fizica…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, spune ca decizia de deschidere a școlilor poate fi revizuita in cazul in care in secțiile de terapie intensiva crește numarul de pacienți. Intrebat, joi seara, la TVR, in ce condiții data de 8 februarie devine relativa, Voiculescu a raspuns: „Daca va crește semnificativ…

- Klaus Iohannis a anunțat dupa ședința cu Florin Cîțu, prim ministrul României, Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației și Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, ca majoritatea școlilor din țara se vor deschide, cu elevii în banci, de 8 februarie daca nu intervine…

- Obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile deschise este legala The post Purtarea maștii in aer liber ramane obligatorie – sentința Curții Supreme appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Purtarea maștii in aer liber ramane obligatorie – sentința Curții Supreme Credit…