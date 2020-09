Stiri pe aceeasi tema

- "A venit prima transa de 330 de mii de doze de vaccin, s-au impartit pe DSP-uri. Mai avem o transa care trebuie sa vina in aceasta luna, 400 de mii in total, luna viitoare vor fi 1,2 milioane de doze, apoi inca 1 milion de doze", a declarat ministrul. Nelu Tataru a mai declarat ca prima transa…

- Ministrul Sanatații spune ca procedura continua și ca Romania va primi un numar de doze din vaccinurile achiziționate de Comisia Europeana. "Faza 3 inseamna și pacienți sau subiecți cu comorbidați și atunci orice incident oprește acel studiu, iar o echipa independenta evalueaza acel pacient.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, la Ploiesti, ca Romaniei ii revin aproximativ 1.290.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 din prima transa, de acestea urmand sa beneficieze persoanele vulnerabile si categoriile profesionale. ‘Am solicitat Comisiei Europene pentru jumatate din populatie…