Ministrul sănătăţii australian, în spital după vaccinare Ministrul australian al sanatatii, Greg Hunt, a fost internat in spital cu o suspiciune de infectie, la doua zile dupa ce i-a fost administrat un vaccin impotriva COVID-19, a anuntat serviciul sau de presa marti. "Este de asteptat ca ministrul sa se restabileasca complet". "Starea sa nu este considerata a avea legatura cu vaccinul", se spune intr-un comunicat citat de Reuters. Hunt (55 de an Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

