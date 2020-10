Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru romani. Nelu Tataru a vorbit in cursul zilei de marți despre posibilitatea ca Romania sa intre din nou in carantina. Acesta a subliniat ca, deși numarul cazurilor de COVID-19 a fost mai mic ieri, numarul pacienților din secția de Terapie Intensiva a crescut semnificativ, un motiv…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca Romania ar putea beneficia de un vaccin anti-Covid-19 in primul trimestru al anului viitor, urmand ca pana la mijlocul anului viitor acesta sa poata fi produs și in țara noastra.Nelu Tataru a anunțat ca deja Comisia Europeana a semnat contracte cu doua…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca achizitia dozelor de vaccin antigripal pentru acest an se va realiza pe 9 septembrie, urmand ca, dupa 15 septembrie sau 1 octombrie, sa inceapa si campania de vaccinare propriu-zisa. ''Pe 9 septembrie noi avem achizitionarea vaccinurilor pentru gripa,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat cine va avea prioritate la cele 10 milioane de doze de vaccin COVID-19 ce au fost cerute pentru Romania. Nelu Tataru a declarant ca un vaccin pentru coronavirus ar putea sa fi gata in prima jumatate a anului viitor, iar in a doua jumatate a anului acesta ar…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, propune prelungirea starii de alerta in Romania pentru inca 30 de zile, potrivit Hotnews. Anunțul sau vine dupa ce, luni, premierul Ludovic Orban, a declarat ca starea de alerta va fi cel mai probabil prelungita. Starea de alerta expira pe 16 august. „Propunerea mea…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, propune prelungirea starii de alerta in Romania pentru inca 30 de zile. Anunțul sau vine dupa ce, luni, premierul Ludovic Orban, a declarat ca starea de alerta va fi cel mai probabil prelungita. Starea de alerta expira pe 16 august. „Propunerea mea ca ministru al…

- Ministrul Sanatații a vorbit in cursul zilei de ieri despre creșterea alarmanta a numarului de cazuri din Romania, preconizand ca numarul de cazuri va ajunge la 1000 pe zi. Nelu Tataru se arata optimist cu privire la intrarea in vigoare a legii izolarii și carantinei, considerand ca aceasta va reuși…

- Izolarea și carantina vor fi reintroduse in Romania, pe baza unei legi elaborata de Guvern, ce prevede instituirea unor masuri de sanatate publica in situatii de risc epidemiologic si biologic. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a explicat ca legea este gata și chiar in aceste momente este discutata…