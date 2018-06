Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, marti, ca vaccinul antihepatitic a fost testat in Romania, iar din aceasta saptamana va fi distrbuit catre Directiile de Sanatate Publica, in timp ce stocul de vaccin antirujeolic este in jur de 7.000 – 8.000 de doze, urmand ca si acesta sa fie distribuit…

- "Vaccinul antirujeolic si antihepatiticul, in acest moment, nu as putea sa spun ca lipsesc. Stocurile sunt mici si insuficiente la nivelul tarii. La antihepatitic in 24 mai s-au terminat procedurile de testare pe teritoriul Romaniei, astfel incat in aceasta saptamana va incepe distributia la Directiile…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, miercuri, ca un program de screening pentru cancerul de col uterin va fi derulat cu ajutorul fondurilor europene, urmand sa fie infiintate opt centre regionale. “Eu am discutat inca de luna trecuta cu specialistii din Romania pe aceasta tema si am avut…

- „S-au discutat mai multe teme de interes pentru medicina de familie, inclusiv despre modificarea protocoalelor de prescriere a anumitor medicamente in vederea asigurarii tratamentului pentru pacientii cronici, dar si masuri de debirocratizare a activitatii in cabinetul medicului de familie", a anuntat…

- "Dupa cum stiti, am avut intalniri cu managerii de spitale, am format un grup de lucru in care am avut manageri de la spitale din subordinea Ministerului Sanatatii, din subordinea consiliilor judetene si consiliilor locale, dar si reprezentanti ai spitalelor monospecialitate. In urma intalnirii pe…

- "Este un departament in cadrul Ministerului Sanatatii care se ocupa cu acest aspect. Nu mi s-a adus la cunostinta faptul ca nu ar fi fost distribuite, dar am primit si o informatie azi de dimineata si am trimis pe cineva sa vedem exact care e situatia, pentru ca ar trebui sa mai intre si alte doze,…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat ca aproximativ 10% dintre angajați vor avea salarii mai mici, asta pentru ca ”sunt și greseli de management”, iar managerii trebuie sa acopere pierderile din venituri proprii, potrivit Hotnews. „Exista o lege pe care trebuie sa o aplic. Sunt si greșeli…

- Ieri, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca maine dimineata cel tarziu incep sa ajunga dozele de imunoglobulina, fiind vorba despre fiolele aduse prin intermediul Mecanismului de Protectie Civila, potrivit Agerpres. In urma cu aproximativ doua saptamani, Sorina Pintea a precizat ca a fost…