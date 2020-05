Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna de la ministrul Sanatații! Nelu Tataru a declarat ca romanii pot incepe sa se gandeasca la vacanta in faza actuala a epidemiei de COVID-19, precizand ca autoritatile se gandesc la deschiderea teraselor de la 1 iunie si deschiderea plajelor de la 15 iunie.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat luni ca testarea care va incepe la nivel national dupa data de 1 iunie are rolul de a arata care este procentajul persoanelor din Romania care s-au imunizat si prezinta anticorpi pentru noul coronavirus, transmite AGERPRES."Dupa 1 iunie la nivelul…

- Reprezentantii industriei de turism au participat la o intalnire cu Ludovic Orban. Cele doua parti au convenit pentru deschiderea teraselor la data de 1 iunie, iar in ceea ce priveste sezonul estival in Romania, acesta va incepe pe 15 iunie, scrie...

- „ ALDE a atras atentia Guvernului Orban inca dinainte de a intra in starea de alerta ca sectorul HoReCa , dar, in particular, terasele isi pot relua activitatea cu respectarea unor reguli de preventie. Ei nu si nu! Au ales sa tina blocat pentru o perioada nedefinita acest sector. Acum le spun si specialistii,…

- Anunț de ultima ora de la Administrația Prezidențiala. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea vineri, 24 aprilie a.c., ora 13:00, la Palatul Cotroceni, o ședința privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19 cu Prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel…

- Ministrul Sanatatii a explicat ca in acest moment s-au importat 500 de kilograme de materie prima si urmeaza sa fie produse comprimatele de Plaquenil. "Urmeaza sa producem peste 2 milioane de comprimate de Plaquenil. S-a discutat și posibilitatea ca la Antibiotice Iași sa se produca și alte…

- Inca un roman a murit din cauza coronavirusului. Este vorba de un barbat de 66 de ani, din județul Timiș. Bilanțul deceselor a ajuns la 38. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru: 10-20% dintre romanii care au venit in tara ar fi putut fi infectati fara a prezenta simptome si ar fi putut transmite boala/Au…

- Coronavirusul continua sa faca victime și in țara noastra. Pana acum, numarul victimelor este deja unul ingrijorator, iar lucrurile nu par sa se opreasca aici. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, susține ca autoritațile din Romania preconizeaza ca varful pandemiei de COVID-19 va avea loc in a doua jumatate…