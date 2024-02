Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, sustine ca noul spital din Lugoj, construit cu bani din PNRR, ar trebui sa fie gata in trei ani de zile, desi prima licitatie organizata de primarie a fost anulata.Alexandru Rafila a vizitat sambata Spitalul Municipal "Dr. Teodor Andrei" din Lugoj, oras in care…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, sustine ca noul spital din Lugoj, construit cu bani din PNRR, ar trebui sa fie gata in trei ani de zile, desi prima licitatie organizata de primarie a fost anulata. Alexandru Rafila a vizitat sambata Spitalul Municipal "Dr. Teodor Andrei" din Lugoj, oras…

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a facut o vizita de lucru surpriza, sambata, in județul Timiș. Acesta a vizitat Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” din Lugoj. Contextul este cel al aprobarii finanțarii cu bani europeni, din PNRR, pentru construcția și dotarea Spitalului Municipal din oraș. Licitația…

- Proiectul privind “Construire spital și funcțiuni conexe pentru Spitalul Municipal <Dr. Teodor Andrei> Lugoj”, pentru care municipalitatea lugojeana a obținut o finanțare de peste 150 de milioane de euro prin PNRR, va intarzia aproximativ trei luni din cauza anularii licitației și reluarii…

- Accidentul rutier a avut loc luni, 5 februarie, pe un drum european din comuna vasluiana Zorleni. Un tanar de 18 ani a pierdut controlul volanului, s-a rasturnat de mai multe ori cu masina si a zburat la propriu prin parbriz. Vehiculul s-a rostogolit de cel puțin trei ori. La a doua rotație prin aer,…

- Miercuri, 17 ianuarie, cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacaului, a avut loc o frumoasa inițiativa umanitara in cadrul Protopopiatului Onești. Prin intermediul Asociației “Patmos”, Protoieria Onești a facut o donație impresionanta de aparatura medicala…

- Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoara” din Reghin, UPU Targu Mures si Serviciul de Ambulanta fac obiectul unei anchete dupa ce o femeie internata cu gripa de tip A a fost depistata cu fracturi la umeri, dupa o saptamana de la internare. „Consideram ca fracturile amintite nu au survenit in timpul in…

- Problema a fost semnalata primariei oradene deja de un an, fara rezultat. Acum, Direcția Patrimoniul Imobiliar din transmite ca nici in acest an nu se vor putea face reparații, din cauza restricțiilor la cheltuieli impuse de guvern.