- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru a anunțat luni ca recomandarile specialiștilor din Grupul Tehnico-Științific sunt de a amana noile masuri de relaxare pe care le aveam pentru 1 iulie. „S-a evaluat tot ce a insemnat ultimele doua saptamani, in care am avut o creștere a numarului de cazuri noi, in care…

- „Pana in 15 iunie inca suntem in stare de alerta, iar evoluția din aceste zile va decide, la nivelul Comitetului Național pentru Situații de Urgența, prelungirea sau nu a stariii de alerta. Daca nu o sa mai fie stare de alerta o sa avem relaxare, deși mi-e greu sa cred acest lucru. Ne trebuie o evaluare…

- Romania se afla, incepand cu 1 iunie 2020, la jumatatea perioadei starii de alerta, instituite in tara noastra incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul pandemiei de COVID-19. Odata cu trecerea de la starea de urgenta la starea de alerta, presedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban si ministrul…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca posibilele relaxari ale masurilor luate in timpul pandemiei nu vor duce la reluarea spectacolelor, a activitaților sportive sau la redeschiderea mall-urilor. In funcție de dinamica, aceste redeschideri se vor produce in urmatoarele 2 – 3 luni. „ La reluarea…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca nu se poate vorbi deocamdata despre o relaxare a masurilor luate de autoritati in cadrul starii de urgența pentru ca varful epidemiei inca nu a fost atins și este așteptat in a doua jumatate a lunii aprilie.