- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov respinge criticile statelor occidentale in ceea ce privește arestarea opozantului Aleksei Navalnii și afirma ca aceste luari de poziție sunt menite sa le distraga atentia cetatenilor din respectivele tari de la problemele interne, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a criticat joi la Minsk, unde a efectuat o vizita, ceea ce el a numit "ingerinta" Occidentului in Belarus, unde o mobilizare fara precedent a opozitiei continua din luna august, in pofida represaliilor regimului, relateaza AFP. "Am constatat numeroase…

- Ministerul de Externe chinez a respins marti criticile papei Francisc cu privire la tratamentul aplicat de China minoritatii musulmane uigure, calificandu-le drept neintemeiate, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Intr-o noua carte "Let Us Dream: The Path to a Better Future", care urmeaza…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a declarat joi ca opozantul rus Alexei Navalnii ar fi putut fi otravit in Germania sau in avionul cu care a fost dus in capitala germana, relateaza Reuters, potrivit MEDIAFAX.„Avem toate motivele sa credem ca tot ceea ce i s-a intamplat lui Navalnii…

- Colaboratori ai liderilor Frantei si Germaniei vor fi vizati de represaliile pe care Rusia le pregateste ca raspuns la sanctiunile adoptate de Uniunea Europeana din cauza presupusei otraviri a opozantului Aleksei Navalnii, relateaza AFP si Reuters. "Dat fiind faptul ca sanctiunile (europene) vizeaza…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, in varsta de 70 de ani, este in carantina dupa ce a intrat in contact cu o persoana infectata cu SARS-CoV-2, a relatat marti agentia de presa RIA Novosti, preluata de Reuters.