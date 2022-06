Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, afirma ca romanii sunt ”campionii pierderii patrimoniului prin conservare” si exista ”o asemenea viziune stricta” in ceea ce priveste prezervarea acestuia, incat nimeni nu se incumeta sa investeasca in cladiri de patrimoniu. „Va spun despre patrimoniu un lucru extraordinar…

- In Republica Moldova va fi lansat un nou proiect de construcție a locuințelor sociale, cu sprijinul financiar al Bancii de Dezvoltare a Consiliului Europei. Comisia economie, buget și finanțe și Comisia politica externa și integrare europeana au decis, in ședințele de astazi, sa propuna plenului Parlamentului…

- Mai multe proiecte de refacere a unor obiective culturale ar urma sa se deruleze in perioada urmatoare cu fonduri provenite, in principal, dintr-un imprumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Reporterul RRA, Andrei Serban, aminteste ca guvernul a aprobat recent un memorandum in acest sens,…

- Deputatul Nicolae Georgescu anunța un proiect important pentru Vila Florica Ieri, la Guvern, in urma demersurilor realizate de catre ministrul PSD al Culturii, Lucian Romașcanu, a fost aprobat raportul negocierii Acordului-cadru dintre Romania și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, in valoare…

- In ședința Guvernului de astazi a fost aprobat Memorandumul cu tema „Aprobarea raportului negocierii Acordului-cadru de imprumut dintre Romania și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, in valoare de 216 mil. EUR, pentru susținerea Proiectului privind

- Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, s-a aflat vineri la Strasbourg, acolo unde a participat la o conferința dedicata patrimoniului cultural, organizata la Consiliului Europei, la inițiativa ministrului Culturii din Italia. Lucian Romașcanu a fost insoțit de Carmen Croitoru, directorul Institutului…

- Poliția și Corpul de Control din Ministerul Culturii fac anchete la Teatrul Național din București (TNB), a anunțat, luni, ministrul Culturii, Lucian Romașcanu. Investigațiile se refera la un incident consemnat cu o zi inainte, duminica. La acel moment, spectatorilor care au venit la un spectacol li…

- Cinci manuscrise apartinand lui Emil Cioran si Mircea Eliade au intrat in patrimoniul statului roman prin exercitarea dreptului de preemptiune si negociere si achizitionarea lor de catre Ministerul Culturii, documentele fiind clasate in patrimoniul cultural national, categoria juridica „Tezaur” și scoase…