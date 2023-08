Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova intenționeaza sa se alature inițiativei regionale Procesul Reuniunilor Ministrilor Apararii din Sud-Estul Europei (SEDM), se precizeaza intr-un comunicat publicat de Ministerul Apararii Naționale al Romaniei in urma vizitei oficiale a ministrului apararii al acestei țari, Angel…

- Zeci de sefi de stat si de guvern din Europa si lideri ai Uniunii Europene s-au reunit in Republica Moldova, in apropiere de granita cu Ucraina, pentru a transmite un mesaj de sustinere a celor doua tari in contextul razboiului declansat de Rusia. Intre ei, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. In…