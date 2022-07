Ministrul Rafila: S-a dublat numărul cazurilor de Covid în ultima săptămână. Sunt așteptate 10.000 de cazuri zilnic Ministrul Sanatații transmite ca, in ultima saptamana, s-a dublat numarul cazurilor de Covid-19 și ca este posibil sa ajungem la 10.000 de cazuri zilnic. Situația in ultima saptamana la nivel național: 7. 726 de cazuri, din care 1.307 sunt pacienti reinfectați. Cu o saptamana in urma erau confirmate 3.974 de cazuri. In unitațile de sanitare de specialitate sunt internate 929 de pacienți, la ATI sunt 52 de pacienți, jumatate fiind vaccinați. Din fericire, numarul deceselor este mic: 16 decese intr-o saptamana. In aceeași saptamana, s-au efectuat peste 70.000 de teste. In ceea ce privește evoluția,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, medicul Alexandru Rafila, avertizeaza ca numarul cazurilor de Covid s-a dublat in Romania in ultima saptamana. La sfarșitul lunii mai, Romania avea circa 2000 de cazuri confirmate de infectare cu Covid. Ele au crescut treptat. In ultima saptamana, Romania a ajuns la circa 8000 de…

- Deși, parea ca planeta a scapat de Covid, el bantuie din nou, in forma serioasa, prin lume. Spitalele din Milano – deci, tot Lombardia, unde a fost inceputul pandemiei in 2020, caci, na, criminalul se intoarce mereu la locul faptei – sunt din nou sub presiune din cauza acestui virus. Este vorba despre…

- Organizația Mondiala a Sanatații se așteapta la niveluri ridicate de Covid-19 in aceasta vara, in Europa. De asemenea, OMS a cerut supravegherea virusului dupa o triplare a cazurilor inregistrate zilnic in ultima luna, transmite AFP. In zona OMS Europa, ar fi deja aproape 500.000 de cazuri. Dr. Hans…

- In județul Bistrița-Nasaud, in ultimele zile se observa o creștere a numarului cazurilor noi de Covid-19, din fericire forme ușoare, izolate la domiciliu, precizeaza dr. Anca Adrițoiu, directorul executiv al Direcției de Sanatate Publica Bistrița-Nasaud. ”Nu este exclus un nou val, tot ce sper este…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, semnaleaza ca nici trecerea prin boala, nici vaccinul și nici combinația celor doua nu mai stavilesc raspandirea Covid-19. Opinia a fost exprimata pe fondul creșterii numarului de infecții in unele țari europene, de exemplu in Germania, unde s-au inregistrat 100.000…

- Africa de Sud, țara cea mai afectata de Covid-19 de pe continentul african, care a cunoscut o perioada de relaxare, iata ca anunța intrarea intr-un nou val pandemic, a avertizat Centrul pentru inovare și raspuns la epidemii (CERI). ”Al cincilea val a sosit. Aveți grija de voi”, a avertizat pe Twitter…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, susține ca situatia pandemica din China din acest moment nu are legatura cu cea din Europa. Ministrul Sanatații, intrebat daca sunt justificate temerile ca ar putea crește din nou numarul de cazuri in Romania ca in China, in ultimele saptamani, a declarat ca…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, marti, ca situatia din China, care se confrunta cu un nou val al pandemiei de COVID-19, ”nu are legatura” cu cea din Europa, intrucat China este afectata de valul provocat de tulpina Omicron, iar cele mai multe dintre tarile din zona europeana a Organizatiei…