Stiri pe aceeasi tema

- La finalul vizitei efectuate de ministrul Alexandru Rafila la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta, autoritatile locale au anuntat cand unitatea medicala va fi redeschisa partial. Ministrul a atras atentia ca echipa medicala este in pericol sa se dezintegreze.

- Pandemia pare ca blocheaza construcția de spitale noi! De menționat este faptul ca in mai multe unitați medicale au avut loc incendii la diverse instalații, in urma carora instituțiile respective au fost inchise. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca Spitalul de Boli Infecțioase din…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, marti, ca nu sunt preconizate noi restrictii in valul 5 al pandemiei, dar ca, in functie si de ceea ce se intampla cu capacitatea sistemului de sanatate de a prelua pacienti, pot fi luate si alte masuri. Rafila a fost intrebat, marti, intr-o…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, inchis in urma incendiului in timpul caruia au murit șapte pacienți, ar trebui sa fie redeschis. Trebuie sa gasim o soluție tranzitorie, toți vrem spitale noi

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marți, intr-o vizita la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta, ca instituția pe care o conduce monitorizeaza creșterea numarul de cazuri noi de Covid, in contextul in care infectarile s-au dublat in ultimele 24 de ore. Potrivit ministrului, nu e…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, se va deplasa, marti, la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta, care a fost afectat de un incendiu anul trecut, si va discuta cu autoritatile locale, dar si cu echipa de conducere in vederea redeschiderii unitatii pentru a acorda asistenta medicala in conditii…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, va fi prezent la Constanta, marti, 11 ianuarie 2022, la Spitalul de Boli Infectioase, pentru o vizita de lucru. Ministrul va ajunge in jur de ora 12.00. Acesta a spus ca doreste sa vada care este motivul pentru care unitatea sanitara este inca inchisa si nefunctionala,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a admis, vineri, ca exista posibilitatea ca in Romania sa fi aparut deja primul caz de infectare cu noua tulpina Omicron a coronavirusului. Oficialul a precizat ca ar putea fi vorba nu neaparat de romanii aduși din Africa de Sud și din Maroc, ci de persoane infectate…