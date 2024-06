Președintele rus Vladimir Putin a prezentat vineri condițiile Rusiei pentru o incetare a focului in Ucraina, in cadrul unui discurs la Ministerul Afacerilor Externe. El a declarat ca Rusia dorește ca Ucraina sa iși retraga complet trupele din regiunile estice Donețk, Luhansk, Kherson și Zaporijia, precum și sa renunțe in mod oficial la intenția de […] The post Putin prezinta condițiile Rusiei pentru incetarea focului in Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .