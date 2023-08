Stiri pe aceeasi tema

- Scandal in momentul in care comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au controlat, vineri, mai multi comercianti din Satul de Vacanta din Constanta. Echipele de control au fost injurate si s-a aruncat cu mancare in comisarii institutiei, potrivit presedintelui ANPC, Horia…

- In plin sezon estival, au fost controale pe tot Litoralul! Comisarii Garzii de Mediu au dat amenzi de peste 3 milioane de lei pentru gunoaie depozitate la intamplare, deseuri de la construcții si mizeria gasita pe plajele din statiuni. In Satul de Vacanta din Mamaia, s-a lasat chiar si cu scandal in…

- ANPC a descoperit cu stupoare ca in unele unitați se gatea pe trotuar și ca alimentele nu erau tinute in condiții adecvate de temperatura.“In Satul de Vacanta a iesit in aceasta seara o intreaga revolutie. Suntem deja la a patra actiune de control din aceasta vara, actiune in cadrul careia am aratat…

- Horia Constantinescu, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului, a declarat luni despre cazurile de curse aeriene anulate in ultimul moment, ca daca este vorba zboruri anulate de catre companii ce nu isi desfasoara activitatea comerciala pe teritoriul Romaniei, Autoritatea din…

- Consumatorii trebuie sa acorde o atentie deosebita la achizitia unui pachet de servicii turistice, respectiv sa solicite toate informatiile legate de destinatie, cazare, transport, servicii de masa precum si cele despre modalitatile de plata, a scris duminica, pe Facebook, directorul general al Autoritatii…

- Amenda de milioane de euro data de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC) companiei aeriene Blue Air a fost redusa de instanța la doar 100.000 de lei. Blue Air castiga procesul intentat impotriva Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru amenda de 2 milioane…