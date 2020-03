Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 532 de focare de pesta porcina africana sunt in evolutie in 241 de localitati din 25 de judete din Romania, patru focare fiind in exploatatii comerciale si trei in exploatatii de tip A, informeaza marti Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).…

- Un numar de 530 de focare de pesta porcina africana sunt in evolutie in 243 de localitati din 24 de judete din Romania, informeaza joi Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Din cele 530 de focare, 5 focare sunt in exploatatii comerciale si…

- Numarul focarelor de pesta porcina africana (PPA) a urcat la 611 in ultima saptamana, de la 585 focare in data de 14 ianuarie, iar in prezent boala evolueaza in 257 de localitati din 26 de judete. Potrivit unui comunicat al Autoritatii Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), din…

- Numarul focarelor de pesta porcina africana (PPA) active a scazut cu 23 in ultima saptamana, iar in prezent boala evolueaza in 246 de localitati din 25 de judete, cu un numar de 585 de focare, informeaza, marti, Autoritatea Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Din cele 585 focare…

- Pesta porcina africana evolueaza in prezent in 235 de localitati din 25 de judete, cu un numar de 609 de focare, in scadere cu 17 fata de precedenta actualizare publicata pe 31 decembrie 2019, informeaza marti Autoritatea Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Din…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a transmis o informare cu privire la numarul de focare inca active, numarul celor stinse și despagubirile achitate crescatorilor de suine afectați de pesta porcina africana.

- Pesta porcina africana evolueaza in prezent in 237 de localitați din 24 de județe, cu un numar de 626 de focare, cu 44 mai puține in comparație cu ultima actualizare, anunța marți Autoritatea Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) intr-un comunicat, anunța MEDIAFAX.Din…

- Pesta porcina africana evolueaza in 254 de localitați din 28 de județe, cu un numar de 709 focare, dintre care 11 focare in exploatații comerciale și 4 focare in exploatații de tip A, numarul focarelor active fiind in scadere fața de precedenta actualizare a situației, informeaza ANSVS, potrivit…