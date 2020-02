Soferul prins de politisti cu focuri de arma, pe Autostrada Soarelui, a fost retinut

Un sofer in varsta de 33 de ani din Ilfov a fost urmarit in trafic, in noaptea de marti spre miercuri, in Capitala, scrie digi24.ro. Pentru a l opri, politistii au tras focuri de arma. Prins pe Autostrada Soarelui, politistii au constatat… [citeste mai departe]