Ministrul Popescu și-a făcut un dușman redutabil Un adevarat schimb de replici razboinice s-a iscat in utimele ore intre ministrul Economiei, Virgil Popescu, și reprezentanții Fondului Proprietatea iar obiectul controversei il reprezinta perla energiei romanești, compania Hidrolectrica. Totul a pornit de la o declarație recenta facuta de Popescu conform careia Hidroelectrica, societate controlata de statul roman și unde FP are 20% din capital, trebuie sa livreze energie direct catre populatie, la un pret mult mai mic decat cel din prezent, ceea ce ar putea duce la scaderea tarifelor in toata piata. Ministrul a acuzat compania ca nu promoveaza… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Proprietatea critica Guvernul, dupa ce ministrul Economiei a declarat ca Hidroelectrica ar putea furniza energie directa populatiei la un pret mult mai mic. Virgil Popescu transmite, in replica, ca nu va permite unui actionar sa ii cenzureze cuvintele.

- Fondul Proprietatea vrea sa impiedice Hidroelectrica sa livreze energie clientilor casnici, la preturi mici, si vrea sa tina compania captiva marilor furnizori, a scris, joi, pe Facebook, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Interesul romanilor primeaza! Asta se pare…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, continua razboiul deschis cu Hidrolectrica, unde statul este acționar 80%.Inițial, ministrul a reproșat companiei ca ar fi putut sa vanda energia mai ieftin catre populație. In replica, Fondul Proprietatea, acționar 20% la Hidroelectrica, a spus ca ministrul…

- ​Fondul Proprietatea a reacționat dur la declarația recenta a Ministrului Economiei Virgil Popescu, potrivit careia Hidroelectrica ar putea furniza energie directa populației la un preț mult mai mic. Fondul Proprietatea considera ca este o încalcare grava a OUG 109/2011 privind guvernanța corporativa…

- Fondul Proprietatea indeamna Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, in calitate de acționar majoritar al Hidroelectrica, sa ia in considerare riscurile privind achiziția activelor CEZ și sa nu...

- Pe 25 iunie 2020, Hidroelectrica a convocat cei doi actionari - statul roman cu 80% si Fondul Proprietatea pentru a aproba oferta angajanta pentru achizitionarea activelor CEZ, conform ZF, potrivit Mediafax.Daca statul roman, actionar majoritar al companiei isi va da acordul, atunci Hidroelectrica…

- Fondul Proprietatea (denumit in continuare „Fondul”) solicita Camerei Deputaților, in calitate de for decizional, sa analizeze potențialele efecte negative ale proiectului de lege privind unele masuri pentru protejarea intereselor naționale in activitatea economica și sa il respinga. Legislația, care…

- Mediul privat trebuie sa se asigure ca, dupa 15 mai, oferta de masti trebuie sa fie cel putin la nivelul cererii, pentru ca in piata sa nu existe speculatii ale pretului, a declarat, vineri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Sunt convins ca, atat din…