- Fosta gimnasta Daniela Silivaș (49 de ani) contesta modul in care Ministrul Eduard Novak (45 de ani) a ales denumuirea salii polivalente din Deva, „Ecaterina Szabo”. Eduard Novak a anunțat astazi un proiect prin care denumirile salilor și complexelor sportive din țara ar urma sa fie schimbate. Alegerile…

- Catalina Ponor va fi inclusa in promotia 2022 a galeriei mondiale a legendelor gimnasticii, International Gymnastics Hall of Fame, a anuntat, marti, organizatia, pe pagina sa de Facebook. Sase oameni de marca in istoria gimnasticii vor fi onorati pe 4 iunie, la Petroleum Club din Oklahoma City, cu prilejul…

- BC Sirius-Mureșul Tg.Mureș va intalni, miercuri, pe teren propriu, de la ora 18.00, pe campioana en-titre, Sepsi Sf.Gheorghe, intr-un meci din etapa cu numarul 26, ultima a sezonului regulat din Liga Naționala de baschet fete. Inaintea acestui joc, gazduit de Sala Sporturilor, Sepsi Sf.Gheorghe ocupa…

- Echipa de handbal feminin Gloria Buzau a urcat, provizoriu, pe locul 3 in clasamentul Ligii Florilor, grație victoriei obținute in aceasta seara, intr-un meci disputat in Sala Sporturilor „Romeo Iamandi”. Elevele antrenate de Adrian Chiruț și de Romeo Ilie au invins lanterna roșie a campionatului,…

- Dupa o pauza competiționala ocazionata de meciurile Naționale, handbalistele de la Gloria Buzau revin in campionat cu o partida impotriva celor de la CSM Deva, maine, de la ora 18:00, in Sala Sporturilor „Romeo Iamandi”, in etapa a 17-a a Ligii Florilor. Partida nu ar trebui sa ridice probleme pentru…

- BC Sirius-Mureșul Tg. Mureș va intalni, miercuri, pe teren propriu, pe Phoenix Constanța, intr-un meci din cea de-a 19-a etapa a Ligii Naționale de baschet feminin. Partida, gazduita de Sala Sporturilor, va incepe la ora 18.00. Tot miercuri, in cadrul acestei runde, Sepsi Sf. Gheorghe va juca, in Capitala,…

- CS Universitatea Alba Iulia, reunire pentru Liga a 3-a La Galtiu s-a desfașurat luni seara prima ședința de pregatire a liderului Ligii a 4-a Alba, CS Universitatea Alba Iulia, grupare imbatabila in primele 14 etape. Frențiu (mijlocaș, CS Ocna Mureș), Gylien (mijlocaș, junior, Fortuna Lunca Mureșului,…