- Ministrul Muncii vorbeste, luni seara, intr-o postare pe Facebook, despre certificatul pe care trebuie sa-l obtina orice cetatean roman detasat la munca in strainatate, pentru evitarea dublei impozitari. ”Romania, tara membra UE, pare ca face tot ceea ce este posibil ca viata unui angajat roman-detasat…

- Ministrul Muncii Violeta Alexandru face noi precizari in cazul Ditrau. Intr-o postare pe Facebook, aceasta le-a cerut scuze celor doi muncitori din Sri Lanka pentru ca ”au ajuns sa fie ținta unei asemenea uri”. De asemenea, Violeta Alexandru a precizat ca a solicitat ITM sa verifice legalitatea contractelor…

- "2 oameni (din Sri Lanka) au venit sa munceasca in Romania. Sa munceasca! Sa faca paine. La cererea unui patron care, pentru a isi mentine afacerea, a apelat la aceasta solutie. Localnicii i-au primit cu un val de respingere care intra in competenta CNCD. Am discutat de zilele trecute cu Presedintele…

- Fostul premier Viorica Dancila critica declarațiile ministrului Muncii, Violeta Alexandru pe tema vârstei de pensionare. Dancila a postat joi, pe pagina sa de socializare, ca ministrul Muncii nu poate forța oamenii sa munceasca pâna la 70 de ani doar pentru a nu le plati pensiile"'Doamna…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a facut o declaratie care a provocat reactii dure pe scena publica. Referindu-se la propunerea ca romanii sa poata munci, la cerere, pana la 70 de ani, ea a afirmat ca in societatea din Romania exista o tendinta "sa se munceasca cat mai putin". Potrivit ministrului…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a testat serviciile celor 41 de Case Județene de pensii. A sunat pentru a vedea cum interacționeaza funcționarii, insa doar 12 angajați de la Casele de Pensii au raspuns.Ministrul Muncii a scris pe contul de Facebook ca "in doua saptamani lucrurile se vor schimba"”Am…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a anunțat in data de 30 decembrie ca a facut un test la 40 de case Județene de Pensii pentru a vedea cum sunt tratați pensionarii care cer informații la telefon. Ministrul a sunat la Casele de Pensii din mai multe judete ale tarii, ca sa vada modul in care sunt […]…

- La nivelul Ministerului Muncii au fost atrase numai putin peste jumatate din fondurile externe nerambursabile, dupa primele 10 luni, arata ministrul de resort, Violeta Alexandru, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. „Fac tot ceea ce pot pentru a salva cat mai mult din situația grava preluata”,…