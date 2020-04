Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat luni seara ca incepe un demers de inrolare a tuturor angajatilor platiti/angajati de statul roman (direct sau sub forma patronatului) in REVISAL. "Am comunicat Inspectiei Muncii decizia mea de a incepe acest proiect ambitios,…

- Cel mai negru scenariu, anunțat de altfel de autoritați s-a adeverit. Un numar de 1.013.522 de contracte individuale de munca au fost suspendate de la intrarea in vigoare a starii de urgenta (16 martie) pana in prezent, potrivit cifrelor Inspectiei Muncii date publicitatii miercuri de Ministerul…

- Violeta Alexandru a spus ca a primit mesaje de la persoane care ii cer sprijinul, in conditiile in care unii angajatori incearca sa comita abuzuri legate de statutul angajatilor. Ea a precizat ca a primit de la angajati mesaje prin care acestia se plangeau ca au fost anuntati prin SMS ca vor fi concediati.…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat sambata, pe pagina sa de Facebook, ca a solicitat Inspectiei Muncii sa se adapteze noii realitati, fara sa acopere vreun abuz, sa urmareasca sesizarile angajatilor si, daca se impune, doar acolo sa desfasoare controale."In…

- Inspectorii din cadrul Inspectoratelor Teritoriale de Munca (ITM) din judete nu isi exercita rolul de aparare a drepturilor angajatilor, care semnaleaza incontinuu probleme in domeniul contractelor de munca si mai ales in domeniul securitatii in munca, a declarat joi, la Digi 24, ministrul demis al…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a cerut Casei Nationale de Pensii Publice, Inspectiei Muncii si Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala sa prezinte o situatie a conditiilor de depozitare a documentelor, in urma mediatizarii unor imagini facute publice de un cetatean…