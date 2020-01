Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 12.00, despre problemele sistemului de pensii: are Guvernul bani pentru a acoperi majorarea punctului de pensie cu 40%?, lege ramasa in urma guvernarii PSD. Intra actualul sistem in colaps daca nu creste varsta de pensionare?…

- Pe pagina oficiala a PSD a aparut astazi o postare in care PNL este acuzat de manipulare in cazul discutiilor din spatiul public pe tema cresterii varstei de pensionare. "PNL continua manipularea, spunand ca majorarea varstei de pensionare la 70 de ani este „opționala”!Pai, dragi romani,…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a fots intrebata daca intentioneaza sa creasca varsta de pensionare. Aceasta a raspuns ca in toata Europa este o tendinta de prelungire a varstei de iesire la pensie, dar pentru moment va face o evaluare a situatiei. Varsta de pensionare ar putea fi crescuta. Sa stiti…

- Nu poți sa pretinzi ca ești inapt de munca și sa soliciți pensia, dupa care sa te intorci in sistemul public. Este explicația ministrului Muncii pentru interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat. Intr-o intervenție la Realitatea PLUS, Violeta Alexandru a precizat insa ca Guvernul Orban nu interzice…

- "Intentia noastra este foarte clara: de a creste varsta de pensionare. Cand s-a modificat prin OUG sistemul acesta nesimtit de calcul al pensiilor pentru sefimea din zonele respective, s-au pensionat din zona MAI mii de cadre pentru a beneficia de conditiile privilegiate de pensionare care erau anterior…

- Cuantumul pensiei minime in 2020 este la nivelul din acest an, 704 lei, a precizat ministrul Muncii, Violeta Alexandru, adaugand ca Guvernul cauta solutii pentru ca situatia sa nu ramana astfel. „Cu privire la pensia minima, in acest moment, plafonul este acelasi din anul anterior, aprecierea noastra…

