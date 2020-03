Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat, luni seara, ca instituțiile din coordonarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale vor avea acces direct la sistemul informatic al Ministerului Finanțelor pentru a prelua informații privind adeverințele de venit ale cetațenilor, anunța…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta ca institutiile din subordine vor prelua direct din baza de date a Ministerului Finantelor informatiile necesare privind veniturile cetatenilor romani, astfel incat oamenii nu vor mai fi nevoiti sa faca numeroase drumuri pentru a procura adeverinte de venit,…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, spune ca biletele de tratament si odihna pentru pensionari trebuie repartizate mai eficient. Ministrul spune ca, desi cererea pare mare, totusi raman nedistribuite circa 15.000 de bilete pe an si va analiza din ce motive se intampla acest lucru. De asemenea, Alexandru…

- Ministrul Muncii discuta cu administratorii fondurilor de pensii despre randamentele la Pilonul II. Ce spune Violeta Alexandru despre pensiile din sistemul public Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, se afla in discutii cu administratorii fondurilor private de pensii pe subiectul…

- Violeta Alexandru, Ministrul Muncii, a anunțat joi intr-un mesaj pe Facebook elaborarea unei noi organigrame, ca parte din reorganizarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, ce presupune cu 101 posturi mai putine, astfel ajungandu-se la 323 de la 424 de...

- Principiul corect al stabilirii pensiilor trebuie sa fie cel al contributivitatii chiar daca unele categorii profesionale au oportunitatea unui acces mai usor la decizii in ceea ce priveste beneficiile speciale la pensie, considera ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. "Practic…

- Situatia in care se afla angajatii de la Inspectia Muncii (IM) si inspectoratele teritoriale de munca (ITM), care au primit salariile diminuate, a aparut atat din cauza dezinteresului manifestat de conducerea institutiei, cat si din neatentia angajatilor din aparatul central al Ministerului Muncii si…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat ca in cadrul sedintei de Guvern a propus, printre altele, mentinerea sporurilor si indemnizatiilor la nivelul anului 2019 in proiectul privind modificarea OUG 114. "Am prezentat propunerile Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pentru modificarea OUG…