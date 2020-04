Stiri pe aceeasi tema

- "Banii pentru pensii sunt planificati in buget. Incercam o varianta in functie, in schimb, de mai multi factori, parte dintre ei au legatura cu incasarile in buget, dar facem toate eforturile sa aducem pensiile pensionarilor chiar mai devreme decat data obisnuita pentru luna aprilie, pentru luna de…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, afirma sa sunt bani in buget pentru plata pensiilor si salariilor si subliniaza ca urmareste cu strictete ca acestea sa fie platite in calendarul cunoscut. "Nu am niciun element care sa induca ingrijorare in randul populatiei cu…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat ca vineri au fost incheiate plațile pensiilor in numerar prin Poșta Romana la toate adresele la care au fost gasiți pensionarii, inainte de 20 ianuarie, termenul limita.„Vineri 17, tot inainte de week-end cum am reușit sa procedam și in cazul…

- Ministrul Muncii discuta cu administratorii fondurilor de pensii despre randamentele la Pilonul II. Ce spune Violeta Alexandru despre pensiile din sistemul public Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, se afla in discutii cu administratorii fondurilor private de pensii pe subiectul…

- Pensionarii care incaseaza drepturile banești prin intermediul Poștei Romane vor intra in posesia banilor, incepand de astazi. Plata pensiilor a fost decalta cu cateva zile din cauza sarbatorilor de iarna Pensiile distribuite de Posta Romana in bani lichizi vor incepe sa fie aduse de postasi la domiciliu…

- Ministrul Muncii, anunț oficial: pensiile se platesc incepand de joi! Pensiile distribuite de Posta Romana vor incepe sa fie transmise de postasi incepand de joi, astfel ca in luna ianuarie vor exista intarzieri de 3-4 zile fata de o luna obisnuita in distribuirea pensiilor, a declarat, marti seara,…

- Pensiile distribuite de Posta Romana in bani cash vor incepe sa fie transmise de postasi incepand de joi, astfel ca in luna ianuarie vor exista intarzieri de 3-4 zile fata de o luna obisnuita in distribuirea pensiilor, a declarat, marti seara, ministrul Muncii, Violeta Alexandru. ‘Nu e absolut nici…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a ținut sai linișteasca pe pensionarii ingrijorați pentru intarzierea pensiilor. Ministrul Muncii a declarat la Digi 24 ca vor fi afectați de intarzieri doar pensionarii care primesc pensiile prin Poșta Romana. In cazul lor, plațile vor intarzia doar cateva zile.…