Ministrul Muncii mediază problema pensionărilor de la CEO Ministrul Muncii, Marius Budai, se intalnește saptamana viitoare cu sindicatele și administrația din Complexul Energetic Oltenia. Principala tema a discuțiilor se refera la aplicarea legislației cu privire la pensionarea minerilor și a energeticienilor. Sunt mii de persoane care așteapta la Complexul Energetic Oltenia pensionarea in baza Legii 197 din 2021. Actul normativ este in vigoare, insa nu este aplicat de catre casele de pensii. Instanțele de judecata din partea de vest a țarii și din nord au obligat insa statul sa ii scoata la pensie pe lucratori in condițiile Legii 197 din 2021. Sindicatele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Popescu a declarat, joi, in cadrul videoconferintei cu prefectii privind pregatirile pentru sezonul rece, ca inca de la sfarsitul lunii mai a fost aprobat hotararea de Guvern cu privire la masurile de urgenta pentru securitatea in aprovizionare cu gaze naturale. “La inceputul lunii septembrie…

- In ciuda faptului ca guvernul a rechizitionat personalul cheie al rafinariilor pentru a relua livrarile de benzina, aproape o treime dintre benzinarii inca mai au probleme de aprovizionare. Sindicatul CGT, aflat in centrul unei greve de cateva saptamani la compania petroliera TotalEnergies s-a retras…

- Scurgerea de la centrala nucleara Isar 2 nu reprezinta o amenințare pentru populație, dar ea va necesita o saptamana de reparații pentru a ramane funcționabila, perioada in care va fi scoasa din producție, a declarat Ministerul Mediului din Germania, potrivit Reuters . Aceasta oprire forțata ar putea…

- Declarațiile facute de Andrei Marga intr-o conferința publica susținuta la Alba Iulia pe 14 septembrie 2022 au starnit reacții pro și contra. ”Suntem aici cu o situatie absolut speciala si o spun cu toata raspunderea, Ucraina este in frontiere nefiresti. Ea trebuie sa cedeze teritorii Ungariei – Transcarpatia,…

- Andrei Marga revine dupa declarațiile care au deranjat Ucraina și o parte a opiniei publice. Marga nu se dezice de ce a spus, din contra, se apara și spune ca e vorba de adevarul istoric. Andrei Marga, fostul ministru al Educației și fost rector al Universitații ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca a declarat,…

- Kyriakos Papadopoulos (30 de ani), fundașul grec transferat in aceasta vara de FCU Craiova, cu peste 130 de meciuri jucate in Bundesliga in cei 10 ani petrecuți in Germania, a dezvaluit care sunt primele sale impresii despre traiul in Romania. Prin transferul lui Papadopoulos, FCU Craiova a reușit una…

- FCU Craiova a reușit o victorie importanta vineri seara, la Pitești, 2-0 cu FC Argeș, iar antrenorul oltenilor, Marius Croitoru, debordeaza de moral. El considera ca succesul inregistrat a fost muncit, dar normal ținand cont de modul cum arata echipa sa in momentul de fața. „Meci greu, exact cum anticipam…

- In timp ce a introdus diverse taxe sectorului privat, inclusiv celor care muncesc part-time, Guvernul a pregatit un proiect prin care cresc salariile bugetarilor. Potrivit unui proiect de OUG, personalul din institutiile si autoritatile publice nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri…