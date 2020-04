Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat luni seara pe pagina de socializare ca incepe un demers de inrolare a tuturor angajatilor platiti/angajati de statul roman (direct sau sub forma patronatului) in REVISAL ”De astazi incep un demers de inrolare a TUTUROR angajaților…

- ​Ministrul muncii Violeta Alexandru a anunțat ca a comunicat Inspecției Muncii decizia de a înrola, începând de marți, toți angajații de la stat în REVISAL. Ministrul muncii mai spune ca nu vede de ce nu ar fi în Revisal și angajații Ministerului Apararii, STS, SPP și serviciile…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a anuntat ca vrea sa adune toti angajații platiți/angajați de statul roman, direct sau sub forma patronatului, in REVISAL. "Am comunicat Inspecției Muncii decizia mea de a incepe acest proiect ambițios, pe care o sa il urmaresc, etapa cu etapa", a a spus ea, dupa…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat luni seara ca incepe un demers de inrolare a tuturor angajatilor platiti/angajati de statul roman (direct sau sub forma patronatului) in REVISAL. "Am comunicat Inspectiei Muncii decizia mea de a incepe acest proiect ambitios,…

- Hotararea de Guvern pentru aplicarea Legii privind zilele libere acordate parintilor cu copii minori in supraveghere pe perioada inchiderii scolilor va fi adoptata de Executiv in prima sedinta de Guvern, programata miercuri, a anuntat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, pe pagina…

- Ministrul Muncii a vizitat un depozit din București in care sunt ținute dosarele pensionarilor decedați, iar acolo a descoperi condiții mizere. Mii de dosare ținute in condiții insalubre, ba chiar dosare folosite pe post de hartie igienica. Violeta Alexandru spune ca o varianta pentru a scapa de aceasta…

- Ministrul Muncii vorbeste, luni seara, intr-o postare pe Facebook, despre certificatul pe care trebuie sa-l obtina orice cetatean roman detasat la munca in strainatate, pentru evitarea dublei impozitari. ”Romania, tara membra UE, pare ca face tot ceea ce este posibil ca viata unui angajat roman-detasat…

- "2 oameni (din Sri Lanka) au venit sa munceasca in Romania. Sa munceasca! Sa faca paine. La cererea unui patron care, pentru a isi mentine afacerea, a apelat la aceasta solutie. Localnicii i-au primit cu un val de respingere care intra in competenta CNCD. Am discutat de zilele trecute cu Presedintele…