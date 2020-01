Stiri pe aceeasi tema

- "Discutiile pe care le-am avut cu pensionarii, respectiv cu angajatii Caselor Judetene de Pensii, mi-au aratat ca toate aceste platforme, toate aceste softuri, si in ceea ce priveste Casa de Pensii, si in ceea ce priveste ANOFM, si in ceea ce priveste Revisal, toate au vulnerabilitati. Cred ca trebuie…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a scris, intr-o postare pe Facebook, ca a testat serviciile celor 41 de Case de Pensii si a sunat pentru a vedea modul de interactiune al functionarilor. Rezultatul a fost ca numai 12 angajati ai acestei institutii, la nivel national, au raspuns.

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a transmis ca, in data de 11 decembrie, a cerut redactarea si a semnat un ordin prin care Agentia Nationala pentru Ocuparea fortei de Munca ANOFM , Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala ANPIS , Casa Nationala de Pensii sa aiba…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) si Casa Nationala de Pensii vor avea, din 1 ianuarie, acces direct in REVISAL, baza de date cu toti angajatii din Romania, gestionata de Inspectia Muncii, a anuntat ministrul Muncii,…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, vine cu precizari legate de proiectul de lege privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat, spunand ca se va ține cont de situația celor cu pensii mici și ca masura va respecta deciziile Curții Constituționale. Ce spune Ludovic Orban despre cumulul…

- Violeta Alexandru, Ministrul Muncii face ultimele declarații dupa verificarea sistemelor de pensii realizate in urma unui control neașteptat la Casa de Pensii din sectorul 6 al Capitalei. Ce a constatat ministrul la fața locului? In urma unei vizite neașteptate la Casa de Pensii a sectorului 6 din București,…

- Premierul Ludovic Orban anunța ca, in prezent, nu sunt bani suficienți pentru a incheia anul nici pentru salarii, nici pentru programele de sanatate Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, intr-o conferința de presa ca se va face o evaluare a necesitaților, la rectificare, intrucat banii nu sunt suficienți…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, si-a exprimat ingrijorarea cu privire la infrastructura existenta la nivelul ministerului, facand referire la softurile care gestioneaza sistemele de calcul pentru pensii si salarii, unde exista nenumarate probleme potrivit Agerpres. "Tot…