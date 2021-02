Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan a informat miercuri seara, la Antena3, ca se lucreaza la o noua lege a salarizarii care va elimina inechitațile din sistemul bugetar, inclusiv o parte din sporuri. In maxim doua luni, noua lege a salarizarii va ajunge spre consultare la ministere, urmand ca dupa ce se…

- Nivelul sporurilor este de 85% din venituri in sanatate și justiție, spune ministrul Muncii, Raluca Turcan. Ea spune ca aceste sporuri „nu pot fi tratate cu ușurința”, avand in vedere ca medicii sunt in prima linie a luptei impotriva COVID-19.

- In Sanatate și Justiție nivelul sporurilor este 85%, spune ministrul Muncii, Raluca Turcan. Ea preczinta și o serie de sporuri care ar trebui reevaluate, printre care cel de calculator, de condiții periculoase,...

- Ministrul Muncii, RalucaTurcan: dispar mai multe sporuri salariale din sistemul public. Dispar multe dintre sporurile salariale din sistemul public, anunța ministrul Muncii. Totodata, unele venituri suplimentare, adaugate la salariile din sistemul public, vor fi diminuate, iar altele vor fi date in…

- Deputatul Ilan Sor nu mai ridica plati salariale si compensatorii din 1 ianuarie 2020, acestea fiindu-i suspendate. Iar din iunie pana in decembrie 2019, parlamentarul a fost sanctionat pentru 26 de absente, conform Regulamentului Parlamentului.

- Ministrul Muncii a discutat, luni, cu reprezentantii CNSRL Fratia cu privire la acordarea stimulentului de risc pentru personalul din domeniul asistentei sociale si comunitare implicat in ingrijirea persoanelor vulnerabile pe perioada pandemiei. Raluca Turcan a aratat ca ministerul pe care il conduce…

- Bugetul de stat pentru anul 2021 este in construcție, discuțiile nefiind finalizate, a declarat, luni, vicepremierul Kelemen Hunor. De asemenea, acesta a precizat ca cel mai important aspect este ca acesta sa fie ec...

- Ministerul de Finanțe s-a mai imprumutat inca 1 miliard de lei! Licitațiile vor continua. Ministerul de Finante a redeschis o emisiune de titluri scadenta in noiembrie 2024 si s-a imprumutat cu 1,01 miliarde lei in prima sedinta de licitatii din acest an, cu peste 300 milioane lei fata de nivelul de…