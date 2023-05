Stiri pe aceeasi tema

- Marius Budai anunța ca vine la ora 12 la guvern, a negocierile cu sindicatele, „din respect pentru profesori si pentru ca, luni, copiii sa poata merge la scoala.” „Educatia a peste trei milioane de copii, dar si veniturile a aproape 300.000 de angajati din invatamantul romanesc sunt, evident, mult mai…

- Deputatul PSD Argeș, Simona Bucura Oprescu transmite ca PSD a decis ca negocierile politice pentru formarea noului Guvern sa fie suspendate, prioritara fiind ascultatea mesajului sindicatelor din invațamant și optimizarea rapida a soluțiilor pentru rezolvarea situației. Citește și: Din nou despre delicte…

- „Educația a peste trei milioane de copii, dar și veniturile a aproape 300.000 de angajați din invațamantul romanesc sunt, evident, mult mai importante decat orice viitoare funcție din Guvernul Romaniei”, spune ministrul Muncii, Marius Budai, ca reacție la

- Marius Budai, reacție la declarația lui Marcel Ciolacu: Educația și veniturile sunt, evident, mult mai importante decat orice viitoare funcție din Guvern„Educația a peste trei milioane de copii, dar și veniturile a aproape 300.000 de angajați din invațamantul romanesc sunt, evident, mult mai importante…

- Ministrul PSD al Muncii, Marius Budai, este disperat dupa imagine, dar astazi este protagonistul unei gafe de proporții ceea ce demonstreaza ca habar nu are de ceea ce se intampla dincolo de bara din fața. In fiecare an, peste 90 de tari din intreaga lume, inclusiv Romania, marcheaza la 1 Mai Ziua internationala…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Ploiesti, ca in realizarea unei noi legi a salarizarii nu este luata in calcul "sub nicio forma" o reducere a salariilor bugetarilor.

- Pensiile și salariile din sistemul public, platite in aceasta saptamana! Și indemnizațiile de șomaj vor fi platite cu o saptamana mai devreme, prin Poșta Romana. Sunt peste 45.000 de persoane care beneficiaza de acest ajutor de stat. Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat ca pensionarii au primit…

- Vești bune pentru pensionari. A fost facuta publica varianta finala pentru formula de calcul a pensiilor. Cum arata aceasta? Ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat noua formula de calcul a pensiilor. In total, cinci milioane de pensii vor fi recalculate. De asemenea, ministrul a explicat ca nicio…