Guvernul va mari alocatiile copiilor in cazul in care legea va intra in vigoare, iar sursa de finantare va fi identificata la rectificarea bugetara, care va avea loc peste o luna, a declarat, joi seara, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. "Asteptam ca actul normativ sa mearga catre domnul presedinte. In momentul in care va intra in vigoare, vom avea foarte clar parcursul a ceea ce urmeaza sa se intample, dar suntem la o luna inainte de momentul solicitat de noi pentru a face evaluarea corespunzatoare in vederea identificarii resurselor. Daca actul va intra in vigoare, ce…