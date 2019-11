Stiri pe aceeasi tema

- "Incompetența ministrului Baubau, Violeta Alexandru, incepe sa ma sperie! Vrea sa rezilieze contractul intre Casa Nationala de Pensii si Posta Romana pentru plata pensiilor. Pe langa faptul ca ar falimenta Posta, companie de interes național și strategic, nu exista alternativa pentru plata tuturor…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a avertizat ca nu se va feri sa inlocuiasca Posta Romana drept canal de distributie a pensiilor, in cazul in care se dovedeste ca postasii fac campanie electorala in beneficiul PSD. „Problema mea este sa opresc jocul, daca exista, al unor entitati…

- Corpul de control din cadrul Companiei Nationale Posta Romana (CNPR) verifica, in prezent, informatiile vehiculate in presa, cu privire la faptul ca unii postasi din judetul Vrancea ar face campanie electorala pentru PSD, potrivit unui punct de vedere al operatorului national de servicii postale, transmis…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat joi, pe pagina sa de Facebook, ca a luat decizia de o numi pe Madalina Turza in functia de presedinte - secretar de stat al Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii. "Am luat decizia pentru…