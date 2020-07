Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a afirmat joi ca atentia si fondurile sunt indreptate catre masura de sprijin constand in acoperirea unei parti din costul salarial pentru angajatii care revin in activitate, in cuantum cel mai probabil de 41,5% din salariul brut. …

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a afirmat joi ca atentia si fondurile sunt indreptate catre masura de sprijin constand in acoperirea unei parti din costul salarial pentru angajatii care revin in activitate, in cuantum cel mai probabil de 41,5% din salariul brut. ‘Ne indreptam…

- Un numar de sase companii au facut oferte de munca lucratorilor din Sri Lanka adusi din Botosani la aeroportul Otopeni, a declarat, marti, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. Aceasta s-a deplasat marti la hotelul din Otopeni in care au fost cazati lucratorii sri-lankezi si a intermediat…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat luni, la audierea in comisiile reunite de specialitate din Parlament, ca a cerut o verificare in Germania cu privire la sesizarile legate de conditiile de munca ale lucratorilor romani din aceasta tara. ‘Am cerut o verificare pe teritoriul…

- ”Toate cererile depuse pentru obtinerea somajului tehnic platit de stat vor fi verificate, iar primele sanctiuni pentru antreprenorii care au incercat sa obtina plati duble pentru somajul tehnic sunt pregatite”, a anunțat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. Violeta Alexandru:…

- Intentia noastra este sa gasim toate solutiile prin care sa se revina intr-un parametru de normalitate in ceea ce priveste cuantumul pensiilor si criteriile pe baza carora ele trebuie stabilite, mai exact pensiile trebuie sa fie acordate pe criteriul contributivitatii, sustine ministrul Muncii si…

- "Nu este aceasta prima masura vizata (economii la bugetul de stat n.r.), prin reducerea programului de lucru ne propunem sa fim corecți. Din moment ce se reduce programul de lucru este normal sa se reduca și veniturile. Aceasta este o masura de corectitudine fața de sistemul public, așa cum au facut…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat ca in acest moment sunt 800.000 de contracte individuale de munca suspendate si aproape 100.000 de contracte incheiate. Florin Citu, ministrul Finantelor, estima la jumatatea lunii martie ca pana la un milion de romani ar putea fi trimisi in somaj tehnic…