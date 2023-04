Stiri pe aceeasi tema

- Alina Gorghiu a declarat ca in privinta pensiilor speciale se fac ultimele consultari cu Comisia, astfel ca in Camera Deputatilor se vor face modificari, in functie de observatiile primite.”Eu am convingerea ca in aceasta sesiune parlamentara ( va fi adoptat proiectul, nr). Forma finala va fi pe baza…

- Alina Gorghiu, presedintele interimar al Senatului, a spus miercuri in emiisunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News, ca legea pensiilor speciale va trece in aceasta sesiune parlamentara, ea aratand ca s-a ajuns la un consens si au ajuns cu totii, clasa politica, la concluzia ca trebuie ajustate…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat ca a vazut la liderii coalitiei determinare sa rezolve problema pensiilor speciale astfel incat sa nu mai existe nicio pensie mai mare decat salariul, sa existe contributivitate, astfel incat toat aceste lucruri sa se intample, anunța news.ro.Marius Budai…

- Camera Deputatilor urmeaza sa dezbata, luni, motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Marius Budai, depusa de 56 de parlamentari USR si neafiliati apartinand Partidului Forta Dreptei, iar votul va fi dat marti. Initial, motiunea simpla, intitulata intitulata „Marius Budai – ministrul salvarii pensiilor…

- Alina Gorghiu, presedintele interimar al Senatului, a declarat luni ca cel care este responsabil, conform PNRR, de elaborarea finala a legii pensiilor speciale este Ministerul Muncii si ca se asteapta ca ministrul Marius Budai sa faca in timp accelerat discutiile cu toti ministrii de resort. Ea a…

- Europarlamentarul PNL Gheorghe Falca a declarat miercuri, 15 februarie, la RFI , ca ministrul PSD al Muncii, Marius Budai, este responsabil cu reforma pensiilor speciale și a avertizat ca daca Romania nu rezolva situația pana in martie, tranșa a doua de bani europeni din PNRR nu va fi incasata. Intrebat…

- Senatul a prelungit, in plenul de luni, termenul pentru adoptarea proiectului de lege al Guvernului privind reducerea cheltuielilor cu pensiile de serviciu, de la 45 la 60 de zile. Pentru aceasta propunere s-au inregistrat 70 de voturi „pentru”, 22 „impotriva” și o abținere. Potrivit Agerpres, citata…

- Comisia de buget-finante a Senatului a amanat, marti, acordarea unui aviz pe proiectul de lege privind reforma pensiilor speciale, care reprezinta unul din jaloanele din PNRR și ar trebui adoptat pana la urmatoarea cerere de plata a Guvernului.