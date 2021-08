Ministrul Mihăilă spune când vom avea vârful valului 4 Varful valului 4 al pandemiei de COVID-19 este așteptat la finalul lunii septembrie, potrivit estimarilor Institutului Național de Sanatate Publica, iar scenariul cel mai rau la care se așteapta specialiștii in acest moment este de 4.000 de pacienți COVID-19 internați in total, in varful valului 4 – pacienți COVID-19 in general, nu doar ATI, a afirmat marți ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, intr-o conferința de presa comuna cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. La randul sau, șeful DSU a exclus un eventual lockdown sau restricții de circulație in valul 4, spunand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

