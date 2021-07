Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila a declarat duminica ca valul patru al pandemiei de Covid-19 va fi unul al persoanelor care nu s-au vaccinat, aratand ca sub 1% din cei imunizati au contractat boala. „Ne pregatim de valul patru inca de la finalul valului trei. Atunci cand am modificat ordinul pentru…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, anunta ca, daca incidenta cazurilor de Covid-19 va creste peste anumite limite, institutia pe care o conduce va propune testarea periodica a personalului medical si medico-sanitar nevaccinat, costurile urmand sa fie suportate de cei testati. „Vom veni cu o propunere,…

- Valul 4 al pandemiei va fi al nevaccinatilor, a declarat la Digi24 ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila. Ea a explicat ca persoanele vaccinate au un risc mai scazut sa dezvolte forme grave, chiar daca se infecteaza cu COVID-19. Ministrul spune ca in acest moment nu se discuta despre restrictii, deoarece…

- „Ne pregatim de valul patru inca de la finalul valului trei. Atunci cand am modificat ordinul pentru redeschiderea spitalelor, am solicitat spitalelor si directiilor de sanatate publica sa ataseze un plan de revenire a numarului de paturi destinate pacientilor COVID la un numar mai mare, daca se observa…

- Referindu-se la tulpina Delta a coronavirusului, ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a confirmat, miercuri seara, la emisiunea „Tema zilei”, difuzata de TVR 1, ca autoritațile se așteapta ca „noile variante vor avea o circulație din ce in ce mai mare” și a adaugat ca „ne așteptam și la o creștere a…

- Grecia va avea restaurante, baruri, centre comerciale si culturale libere de coronavirus, exclusiv pentru persoanele vaccinate si, in plus, va obliga anumite grupuri, precum personalul sanitar, sa se vaccineze pentru a accelara imunizarea populatiei in fata amenintarii variantei Delta, a anuntat marti…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a cerut persoanelor complet vaccinate sa poarte in continuare masti, sa pastreze distantarea sociala si alte masuri de siguranta anti- Covid-19, deoarece varianta Delta, extrem de contagioasa, se raspandeste rapid pe tot globul,

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, participa la campania de vaccinare in judetul Bihor, unde, sambata, administreaza serul anti-COVID in cabinetul unui medic de familie din Osorhei. Printre persoanele vaccinate se afla un tanar de 19 ani.