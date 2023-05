Stiri pe aceeasi tema

- Mașinile electrice sau cele hibrid vor domina in curand piața auto fie ca vrem sau nu. In cadrul unei conferințe, ministrul mediului Tanczos Barna a promis ca in Romania vor fi tot mai multe programe de finanțare pentru achiziția de mașini prietenoase cu mediul. ,,Viitorul mobilitații este electric…

- Miniștrii Mediului, Dezvoltarii și Finanțelor, Tanczos Barna, Cseke Attila și Adrian Caciu s-au intors de la ședința de Guvern cu un microbuz electric. „Nu doar astazi, dar in fiecare zi ma deplasez doar cu mașina electrica in București”, afirma ministrul Mediului. „Astazi (joi – n.r.) ne-am intors…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunta, vineri, ca, in doar 7 ore, 245 de UAT-uri si-au depus dosarele pentru retragerea a 79.847 de masini poluante, peste 16.000 fiind in Capitala.„In doar 7 ore, 245 de UAT-uri si-au depus dosarele pentru retragerea a 79.847 de masini poluante. Numai in Bucuresti,…

- Veste excelenta pentru romani. Guvernul majoreaza sumele de bani acordate pentru programele de mediu. Fondurile vor fi dublate pentru Rabla Clasic, Rabla Plus și Casa Verde, program care include proiecte de instalare de panouri fotovoltaice.Numarul beneficiarilor ar putea sa ajunga la 80.000. Ministrul…

- Guvernul, turnul STS Ciurel si Arcul de Triumf vor fi iluminate in albastru pentru a marca Ziua Internationala de Constientizare a Autismului, anunta Asociatia Help Autism.Sursa citata precizeaza ca a invitat institutiile sa ilumineze in albastru, in noaptea de 2 spre 3 aprilie, cladiri simbol din…

- Statul roman are o politica de intinerire accelerata a parcului auto, iar in acest sens a fost lansat programul ”Rabla Local”. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a explicat ca se ofera 3000 de lei pentru oamenii care au mașini mai vechi de 15 ani și doresc sa le caseze. Fii la curent cu cele…

- Programul „ Rabla local ” 2023 va incepe in luna martie. Prin acest program, doritorii iși pot casa mașini mai vechi de 15 ani fara obligația achiziționarii uneia noi. Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna , a declarat joi, la Bistrita, ca programul „Rabla local”, prin care pot fi casate…