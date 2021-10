Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Reghecampf a stat de vorba cu jurnalilștii dupa Chindia - CSu Craiova. Antrenorul oltenilor și-a exprimat parerea despre vaccinare și situația in care se afla Romania in acest moment.

- Copiii din intreaga lume vor traversa perioade mult mai dificile decat bunicii lor, in ceea ce privește schimbarile climatice, informeaza Thomson Reuters Foundation. Copiii vor suferi, in medie, de sapte ori mai multe valuri de caldura si de aproape trei ori mai multe secete, inundatii si pierderi de…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat marti, la ONU, ca Turcia va ratifica luna viitoare Acordul de la Paris privind schimbarile climatice."Intentionam sa prezentam luna viitoare parlamentului pentru ratificare Acordul de la Paris (...) înaintea conferintei ONU privind…

- Tarile din sudul Uniunii Europene au reiterat vineri, la Atena, angajamentul ferm de a pune in aplicare Acordul de la Paris din 2015, menit sa limiteze incalzirea globala la 1,5 grade Celsius, in contextul in care ONU a avertizat ca omenirea se indreapta spre o crestere "catastrofala" cu 2,7 grade…

- Directiva privind plasticul de unica folosinta a fost transpusa in legislatie printr-o ordonanta care introduce si in Romania acele obligatii ce au ca scop reducerea plasticului din natura, a declarat miercuri Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, intr-o conferinta de presa la Palatul…

Schimbarile climatice vor face ravagii in Europa: Incendii, inundații și dispariția unor zone de coasta, tot mai frecvente Grupul interguvernamental de experți al ONU insarcinat…

- Mijlocasul norvegian Morten Thorsby, de la clubul italian Sampdoria, a decis sa poarte tricoul cu numarul 2 in sezonul 2021/2022 pentru a creste gradul de constientizare al schimbarilor climatice, cifra reprezentand obiectivul pe termen lung de a reduce incalzirea globala al Acordului de la Paris,…