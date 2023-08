Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Fechet a participat, vineri, la Constanta, la cea de-a patra conferinta regionala de promovare a Campaniei Nationale ”Reciclam in Romania”, iar la eveniment au fost prezenti Vergil Chitac, primarul municipiului Constanta, Silviu Cosa, prefectul judetului Constanta, reprezentanti ai autoritatilor…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet a deschis conferința regionala ”Reciclam in Romania”, eveniment organizat la Constanța pentru a promova obiectivele de colectare separata a deșeurilor cu invitați din partea autoritaților locale, inclusiv primarul Municipiului Constanța. ”Constanțenii trebuie sa…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, anunta ca numarul inmatricularilor de autoturisme rulate, importate in mare parte din vestul Europei, a scazut anul acesta cu peste 20% fata de aceeasi perioada a anului trecut. „Pe de o parte, numarul inmatricularilor de masini noi, de generatie noua, a crescut…

- Programul Rabla local incepe de luni, fiind așteptați sa se inscrie nu mai puțin de 100.000 de romani din 500 de orașe. La acest moment, pe site-ul Agenției pentru Fondul de Mediu (FMI) se afla deja 500 de orașe, iar cetațenii sunt incurajați sa se inscrie in program, spune ministrul Mediului, Mircea…

- Ministrul mediului Mircea Fechet a declarat vineri la Cluj-Napoca, in cadrul evenimentului „Reciclam in Romania”, ca incepand de luni, 31 iulie, ora 10:00, persoanele fizice se pot inscrie in cadrul Programului privind privind casarea autovehiculelor uzate - Rabla Local. Bugetul programului este de…

- Joi, 20 iulie 2023, s-a desfașurat Conferința regionala dedicata promovarii campaniei naționale ”Reciclam in Romania” privind colectarea separata, organizata de catre Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, la Arad. Campania are scopul de a responsabiliza populația cu privire la gestionarea și colectarea…

- Suma record de 1,2 miliarde de euro sistemului de management al deșeurilor din Romania. mai mult de jumatate va fi direcționata pentru construcției a peste 560 de centre de colectare, iar alte 260 de milioane de euro vor finanța instalarea a peste 14.000 de insule ecologice digitalizate.Ministrul…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet a declarat vineri, despre norul de cenusa din Canada, ca in acest moment colegii mi-au spus ca nu exista un risc imediat si nici pe termen mediu ca Romania sa fie afectata de acest nor. El a precizat ca este foarte greu de spus astazi daca va trece sau nu deasupra Romaniei,…