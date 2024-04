Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul mediului, apelor si padurilor, Mircea Fechet, va participa luni, 1 aprilie, la deschiderea celui de-al treilea centru de numarare si sortare a ambalajelor din cadrul Sistemului de Garantie – Returnare. Evenimentul de inaugurare va avea loc, incepand cu ora 11:30, in VGP Park, parc industrial…

- Eveniment 60 de mandate de percheziție domiciliara, puse in aplicare in mai multe județe, inclusiv in Teleorman martie 7, 2024 14:08 In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul I.P.J Mureș – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului…

- N. Dumitrescu Conform celor mai recente statistici referitoare la Prahova, caștigul salarial mediu net, la data de 31 decembrie 2023, a fost de 4.718 lei/salariat, mai mare cu 677 de lei fața de aceeași luna a anului 2022, astfel ca, la capitolul caștig mediu net, județul nostru a inceput anul 2024…

- ANM a emis o avertizare Cod portocaliu in vigoare de marți, 13 februarie, de la ora 10.00 la ora 22.00. In zona montana a județelor Hunedoara, Alba și Sibiu va ninge abundent și se va depune strat consistent de zapada. Cantitațile de precipitații vor fi de 50…70 l/mp. Meteorologii au mai emis și o avertizare…

- Meteorologii au emis sambata o avertizare Cod galben de vant puternic pentru 18 județe din țara, valabila pana duminica dimineața.Potrivit ANM, sunt vizate, integral sau parțial, județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Cluj, Alba, Hunedoara, Sibiu, Brașov, Covasna, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovița,…

- RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, cel mai mare proiect de economie circulara din Romania, a inaugurat cel de-al doilea centru de colectare a ambalajelor de bauturi din țara. Centrul se afla in județul Timiș, in parcul logistic din Giarmata.

- Federația Romana de Fotbal a stabilit, ieri, prin tragere la sorți, duelurile din barajul de promovare in Liga 3, ediția 2024/25. Jocurile rezultate se desfasoara in sistem eliminatoriu, tur – retur, in data de 16 iunie 2024, ora 18:00, respectiv 23 iunie 2024, ora 17:30. Meciurile rezultate in urma…

- Numarul de tranzacții imobiliare a scazut cu 10% la nivel național in 2023. Brașov a devenit principala piața imobiliara dupa București dupa ce a depașit Timiș, in timp ce Cluj a ramas pe locul patru, scrie Patru Pereți